ملك البحرين يستقبل سفير قطر ويبحث معه العلاقات الثنائية ومشروع الجسر المشترك

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
المنامة  (د ب أ)
نشر في: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 8:34 م | آخر تحديث: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 8:34 م

 استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد في قصر الصافرية، سفير دولة قطر لدى المملكة، سلطان بن علي الخاطر.

ورحب الملك بالسفير القطري، واستعرض معه العلاقات الأخوية والتاريخية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتنميته بما يعود بالخير على شعبي البلدين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأعرب الملك عن شكره لما يبذله السفير من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية والروابط الأخوية بين البلدين ومتابعته لتنفيذ مشروع جسر البحرين - قطر، الذي سيسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، متمنيًا له دوام التوفيق.

من جهته، أعرب السفير القطري عن شكره وتقديره للملك على حرصه على تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين وتوثيق الأواصر التاريخية المتينة التي تجمع شعبيهما.


