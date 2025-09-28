كاتس يهدد بتدمير غزة والقضاء على حماس في حال عدم موافقتها على نزع سلاحها وإعادة جميع المحتجزين

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حركة حماس لكي تنزع سلاحها وتطلق سراح المحتجزين، في الوقت الذي يسيطر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من نصف مدينة غزة ويهدم البنية التحتية للجماعات المسلحة.

وهدد كاتس، عناصر حماس في غزة بعواقب وخيمة إذا استمرت الحرب، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأحد.

وكتب كاتس "إذا لم تفرج حماس عن جميع الرهائن وتنزع سلاحها، سيتم تدمير غزة والقضاء على حماس".

وأضاف كاتس "لن نتوقف حتى تتحقق كل أهداف الحرب".

وأشار كاتس إلى أن تحذيره يأتي في الوقت الذي يكثف فيه الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة غزة مع إجلاء أكثر من 750 ألف من سكانها إلى جنوب القطاع.