نائب رئيس وزراء الصين يبحث مع وزيرة الخزانة الأمريكية مراقبة السوق المالية

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قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، شو جوتينج، في إفادة صحفية اليوم الخميس إن نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تبادلا وجهات النظر حول مراقبة السوق المالية والتعاون في إطار مجموعة العشرين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن تبادل وجهات النظر بين الجانبين جاء خلال محادثة استمرت ساعة ونصف الساعة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما بحث ليو ويلين النمو الاقتصادي والتضخم والاستقرار المالي وسلاسل التوريد.

وأكدت المتحدثة شو مجددا أن إلغاء التعريفات الإضافية يصب في مصلحة المستهلكين والمنتجين في كلا البلدين، كما أنه مفيد لانتعاش الاقتصاد العالمي.

وأشارت المتحدثة إلى أن الصين تبقى منفتحة إزاء أي اتصالات بين وزير التجارة وانج وينتاو ونظيرته الأمريكية جينا ريموندو.