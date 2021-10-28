 السيسي يهنئ طفلا يحفظ القرآن: ربنا يبارك لأهلك ويحميك من كل شر وسوء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي يهنئ طفلا يحفظ القرآن: ربنا يبارك لأهلك ويحميك من كل شر وسوء


نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 12:24 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 12:25 ص

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الطفل المعجزة أحمد تامر على حفظه للقرآن الكريم، قائلًا: «بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يحفظك لأهلك ويبارك لأهلك ويحميك من كل شر وسوء».

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء: «أهنئك يا شريف ولا يمر علي أن أرى هذا النموذج الجميل والرائع».

وسجل تقديره لشريف عامر على السعة والتناول الكبير في برنامجه والقضايا التي يستدعيها والنماذج التي يحضرها، معلقًا: «كتر خيرك».

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