العاهل البحريني وولي عهد أبوظبي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء الذي عقد في مقر إقامة الملك حمد في أبوظبي، الأحاديث الودية حول ما يربط البلدين من علاقات تاريخية راسخة ومتميزة والحرص المتبادل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.

وأكدا اعتزازهما بأواصر الروابط المشتركة بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في جميع

المجالات لكل ما فيه خير ورفعة الشعبين.