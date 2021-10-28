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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية.

كما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخر الليل وكذا في الصباح الباكر على كل الأنحاء.

ومن المتوقع أن تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب وشلاتين).

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.