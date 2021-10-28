زوج يقتل زوجته بسكين أثناء مشادة كلامية بينهما في الأقصر

أنهى زوج حياة زوجته بالأقصر بعدة طعنات سددها لها باستخدام آلة حادة «سكينة مطبخ»، نتيجة حدوث خلافات بين الزوجين نشبت بينهما وتطورت المشادات الكلامية إلى مشاجرة نتج عنها طعن الزوج لزوجته عدة طعنات أردتها قتيلة.

التفاصيل تعود إلى تلقي اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من قسم شرطة الأقصر يفيد بقيام «ح.ع.م»، 28 عاما، بتسديد طعنات لزوجته «م.ي.ع»، البالغة 20 عامًا، ربة منزل عقب حدوث مشادة كلامية بين الزوجين بإحدى الشقق السكنية بمدينة الأقصر نتج عنها قيام الزوج بإنهاء حياة زوجته مستخدمًا سكينة مطبخ لتلقى مصرعها وتلفظ أنفاسها الأخيرة.

تم القبض على المتهم المدعو«ح.ع.م»، من قبل رجال مباحث قسم شرطة الأقصر من منزله التابع لدائرة قسم شرطة الأقصر بوسط مدينة الأقصر، كما تم إيداع جثة الزوجة لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين صدور تصريح الدفن من قبل الطب الشرعي.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم في الواقعة، وبسؤال الزوج الجاني اعترف بارتكاب الواقعة بسبب حدوث خلافات بينه وبين زوجته المجني عليها أدت إلى قيامه بقتلها باستخدام سكين المطبخ عقب تطور الخلاف بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، بقسم شرطة الأقصر وجاري عرض المتهم على النيابة لتولي التحقيقات اللازمة.