مجلس النواب اللبناني يصدق على تعديل موعد الانتخابات النيابية

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صدق مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، على تعديل موعد الانتخابات النيابية لتجرى في 27 مارس المقبل بدلا من شهر مايو المقبل.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن مجلس النواب صدق على قانون الانتخاب كما أقرته الهيئة العامة الأسبوع الماضي وذلك بالإبقاء على موعد الانتخابات في 27 مارس المقبل.

ولفتت إلى أن المجلس دخل في نقاش قانوني ودستوري حول النصاب، مشيرة إلى أن المجلس صوت على اعتماد التصويت كنصاب مستندا على اجتهادات سابقة للمجلس.

وانسحب نواب تكتل" لبنان القوي" من الجلسة التشريعية، وقال النائب جبران باسيل إن انسحابهم من الجلسة بسبب حصول مخالفة دستورية كبرى.

وأضاف أن "التصويت أسقط اقتراح اللجان بالنسبة لتصويت المغتربين لـ128 نائبا، لأنه حصل على 61 صوتا فقط وبالتالي لم ينل الأكثرية المطلقة".

يذكر أن الانتخابات النيابية سوف تجري وفقاً لقانون أقره المجلس النيابي في عام 2017 على أساس النسبية، لانتخاب 128 نائبا.

وكان موعد الانتخابات النيابية في لبنان قد حدّد سابقاً بتاريخ الثامن من مايو 2022، ‏كما حدد سابقاً تاريخ 24 يونيو 2022 موعدا للانتخابات النيابية في الخارج (في الدول الغربية) ويوم 29 أبريل 2022 موعدا للانتخابات النيابية للبنانيبن المقيمين في الدول العربية‎.‎