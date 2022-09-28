أمازون تعلن تراجع صافي الأرباح في الربع الثالث وتوقعات مخيبة للآمال للربع الرابع

أعلنت شركة أمازون ،عملاق التجارة الإلكترونية،أن أرباحها للربع الثالث تراجعت عن العام الماضي لكنها تجاوزت تقديرات وول ستريت.

وبلغ صافي أرباح الشركة 87ر2 مليار دولار، أو 28ر0 دولار للسهم. يأتي هذا بالمقارنة مع 16ر3 مليار دولار، أو 31ر0 دولار للسهم، في الربع الثالث من العام الماضي.

وكان محللون قد توقعوا أن يكون متوسط أرباح الشركة 21ر0 دولار للسهم.

وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الخاصة.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع الرابع بنسبة 7ر14% لتبلغ 10ر127 مليار دولار من 81ر110 مليار دولار العام الماضي.

وفيما يتعلق بالربع الرابع القادم ، قالت أمازون في بيان لها إنه من المتوقع أن يتراوح صافي المبيعات بين 140 مليار دولار و 148 مليار دولار، أو أن ينمو بين 2% و 8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

كما تم اعتبار إرشادات أمازون بشأن الدخل التشغيلي - والتي من المتوقع أن تتراوح بين 0 و 4 مليارات دولار، مقارنة بـ 5ر3 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021 - مخيبة للآمال.

لن المدير المالي لشركة أمازون بريان أولسافسكي في مؤتمر عبر الهاتف بعد تقديم الأرقام الربع سنوية أنه سيخفض التكاليف بشكل أكبر، قائلا إنه يتم اتخاذ إجراءات "للتقشف".