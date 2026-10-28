قصور الثقافة تطلق أولى فعالياتها بقرية الشيخ كرم بسوهاج ضمن حياة كريمة

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أولى فعالياتها الثقافية والفنية، بمدرسة الشيخ كرم الإعدادية بمحافظة بسوهاج، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

تضمنت الفعاليات ورشا فنية متنوعة منها ورشة الرسم بالمسامير تدريب الفنانة فاطمة أبو الحمد، وورشة تزيين حقائب تدريب الفنانة آية علي، وورشة تصميم إكسسوارات للفنانة بسمة أبو الحمد، وأخرى لتزيين السيراميك والقلل تدريب الفنان أحمد السيد.

كما أقيمت ورشة تصميم لتعليم الرسم تدريب الفنان محمد منتصر، تلاها ورشة لتعليم الطباعة بالاستنسل، تدريب أشرف عبد الرحيم، بالإضافة إلى ورشة لأشغال التلي تدريب عفاف محمد، وفقرة رسم على الوجه نفذتها د. عتاب عادل.

كما شهد اليوم تقديم فقرات متنوعة لفرقة العرائس والأراجوز، أعقبها عرض فني لفرقة سوهاج الإنشاد الديني، وذلك بحضور د. بدوي مبروك مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية، أحمد فتحي مدير عام فره ثقافة سوهاج، والسيد الكيلاني رئيس وحدة حل الأزمات بمديرية التربية والتعليم.

نفذت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة القرية التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة سوهاج، ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس 29 أكتوبر الجاري، في إطار برامج الخدمات الثقافية والفنية للمناطق الأكثر احتياجا.