المركز القومي للسينما يشارك في الدورة الـ32 من مهرجان «ليستاباد» السينمائي الدولي ببيلاروسيا

يشارك المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، في فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان مينسك السينمائي الدولي «ليستاباد» (Listapad)، الذي تستضيفه العاصمة البيلاروسية مينسك خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر، وذلك في إطار تعزيز الحضور المصري بالمحافل السينمائية الدولية، ودعم التبادل الثقافي والفني بين مصر وبيلاروسيا.

وتأتي هذه المشاركة عقب لقاء جمع الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، وشريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالبيت الروسي بالقاهرة ورئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، حيث بحث الجانبان سبل مشاركة السينما المصرية في المهرجان، بما يتيح فرصة لعرض إبداعات صُنّاع السينما المصريين أمام الجمهور الدولي.

وأسفرت هذه الجهود عن مشاركة مصر بمجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والتسجيلية وأفلام الرسوم المتحركة، من بينها عدد من الأعمال التي أنتجها أو شارك في إنتاجها المركز القومي للسينما.

وتشمل المشاركة المصرية في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فيلم «ولنا في الخيال حب» للمخرجة سارة رزيق، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فيلم «تيار» للمخرج محمد مورجان، الذي شارك المركز القومي للسينما في إنتاجه.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية، يشارك فيلم «هي» للمخرج عاطف شكري، وفيلم «السمسمية» للمخرج هيثم شريف، وكلاهما من إنتاج المركز القومي للسينما.

كما تشهد مسابقة أفلام الرسوم المتحركة مشاركة فيلم «ندى» للمخرجة ريم لطفي، وفيلم «الكندة» للمخرج خالد السيد، وهو من إنتاج المركز القومي للسينما.

وفي إطار برنامج العروض خارج المسابقة, تشارك السينما المصرية بثلاثة أفلام روائية، هي «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، و«بتوقيت القاهرة» للمخرج أمير رمسيس، و«رسائل البحر» للمخرج داود عبد السيد.

وتُمثل هذه المشاركة امتدادًا لجهود التواصل السينمائي المصري البيلاروسي، التي شهدت العام الماضي مشاركة شريف جاد رئيسًا للجنة تحكيم أفلام الطلبة بالمهرجان، في خطوة أسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون السينمائي بين البلدين.

ومن جانبها، رحبت سفارة جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة بالمشاركة المصرية في مهرجان «ليستاباد» السينمائي الدولي، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين مصر وبيلاروسيا.

وتأتي مشاركة المركز القومي للسينما في هذا الحدث الدولي تأكيدًا لدوره في دعم السينما المصرية والترويج لإنتاجها الفني خارج الحدود، وإتاحة الفرصة أمام الأفلام المصرية للوصول إلى جمهور أوسع، بما يعكس تنوع التجارب السينمائية المصرية وقدرتها على الحضور والمنافسة في المهرجانات الدولية.