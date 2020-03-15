روحاني يوجه أصابع الاتهام إلى أمريكا وإسرائيل في مقتل العالم النووي فخري زاده

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اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني إسرائيل والولايات المتحدة، اليوم السبت بأنهما وراء اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وقال: "مجددا الإمبريالية ومرتزقتها الصهيونية تسببت في إراقة دماء ووفاة عالم إيراني".

وقال روحاني إن هذا "العمل الإرهابي" يثبت خوف أعداء إيران من تقدمها التكنولوجي.

وقال عبر التلفزيون الرسمي: "استشهاد امثال الدكتور محسن فخري زاده لن يثني عزم وارادة شباب وعلماء إيران الاسلامية في المضي بالمسار العلمي المتسارع، بل سيجعلهم أكثر عزما على مواصلة طريق هذا الشهيد"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن مقتل زاده لن يوقف ولن يعرقل التقدم في البرنامج النووي لبلاده.

ورفعت إسرائيل مستوى التأهب في سفاراتها حول العالم صباح اليوم السبت فيوجه هجوم انتقامي محتمل، بحسب الموقع الإلكتروني "إن 12 " الإخباري الإسرائيلي.

وأضاف الموقع أن مجتمعات يهودية مختلفة زادت من تدابيرها الأمنية.

ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلي تأكيد أو نفي التقرير، قائلة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "نحن لان نعلق على قضايا تتعلق بالأمن".

وكان العالم النووي محسن فخري زاده وعدد من الحراسة الأمنية له قد قتلوا في اشتباكات مسلحة وقعت في شرق العاصمة الإيرانية طهران أمس الجمعة، فيما يبدو أنها تكرار لعمليات اغتيال سابقة.

وأكدت السلطات المحلية الإيرانية وفاة فخر زاده وأن العديد من المهاجمين قتلوا أيضا.