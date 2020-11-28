ننشر أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم

استقرت أسعار الأسمنت والحديد في الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت.



وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:



حديد عز 10 آلاف و700 جنيه.

بشاي 10 آلاف و600 جنيه.

حديد العتال 10 آلاف و500 جنيه.

المراكبي 10 آلاف و400 جنيه.

حديد المصريين 10 آلاف و400 جنيه.

العشري 10 آلاف و300 جنيه.

حديد الجيوشي 10 آلاف و300 جنيه.

حديد مصر ستيل 10 آلاف و350 جنيها.



وجاءت أسعار الأسمنت علي النحو التالي:



أسمنت النصر 718 جنيها.

أسمنت أسيوط "الفهد" 688 جنيهًا.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 718 جنيهًا.

أسمنت سيناء 708 جنيهات.

أسمنت السويس 743 جنيها.

أسمنت حلوان 745 جنيهًا.

أسمنت مصر بني سويف 750 جنيهًا.