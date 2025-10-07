 نتنياهو: إسرائيل تحمي أمريكا من صواريخ إيران - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:32 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

نتنياهو: إسرائيل تحمي أمريكا من صواريخ إيران

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 11:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 11:17 ص

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها مع الإعلامي اليهودي الأمريكي بن ​​شابيرو في بودكاست، أن الصواريخ التي تنتجها إيران "قد تصل إلى الولايات المتحدة في المستقبل"، وأن "إسرائيل تحمي أمريكا فعليا".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو القول "إن إيران هي من حاولت تطوير صواريخ نووية عابرة للقارات لتهديد مدنكم. لقد قضينا على هذا البرنامج بمساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تقوم إيران بتطوير صواريخ يصل مداها إلى 8000 كيلومتر. وبإضافة 3000 كيلومتر أخرى، فإنها سوف تستهدف نيويورك وواشنطن وبوسطن وميامي، وحتى منتجع مارالاجو (في فلوريدا)، بأهدافها النووية... لقد منعت إسرائيل ذلك".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك