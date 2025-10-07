• بحسب تقرير لمعهد أبحاث "كوينسي" الأمريكي أشار إلى أنه لا يمكن لإسرائيل مواصلة مجازرها في غزة دون دعم الولايات المتحدة..

كشف تقرير أعده معهد أبحاث أمريكي، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 21.7 مليار دولار، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك بحسب تقرير نشره معهد أبحاث "كوينسي" ومقره واشنطن، باستخدام مصادر مفتوحة حول المساعدات الأمريكية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 خلال إدارتي الرئيس السابق جو بايدن والحالي دونالد ترامب.

ووفقا للتقرير، قدمت الولايات المتحدة 17.9 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل خلال الفترة التي تلت 7 أكتوبر 2023، في عهد بايدن، و3.8 مليار دولار إضافية في عهد ترامب.

وأشار التقرير إلى أن بعضا من هذه المساعدات العسكرية تم تسليمها، بينما سيتم تسليم الباقي في السنوات القادمة.

ولفت إلى أنه لا يمكن لإسرائيل مواصلة مجازرها في غزة دون دعم الولايات المتحدة.

وفي سياق مشابه، كشف تقرير آخر أعده معهد "واتسون" للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون الأمريكية، حجم الإنفاق العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة أنفقت منذ 7 أكتوبر 2023، ما بين 9.65 مليار و12 مليار دولار على أنشطتها العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

وأوضح أن حوالي 2.25 مليار دولار من هذا المبلغ استُخدم في هجمات وعمليات ذات صلة ضد إيران في يونيو الماضي، حين شنت إسرائيل حربا على إيران استمرت 12 يوما.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​