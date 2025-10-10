هدف بن شرقي ينافس على الأفضل في الجولة العاشرة للدوري

كشفت رابطة الأندية المحترفة، عن منافسة هدف المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الأهلي في شباك فريق كهرباء الإسماعيلية، على جائزة أفضل هدف في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي كان قد انتصر على نظيره كهرباء الإسماعيلية (2-4)، مساء السبت الماضي، على ملعب المقاولون العرب، حيث سجل أشرف بنشرقي هدف تأكيد الانتصار.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن منافسة أشرف بنشرقي على جائزة أفضل هدف في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، حيث نشرت عبر صفحتها على موقع "x"، عن 4 أهداف تنافس على الجائزة: "أشرف بنشرقيي، فادي فريد، صديق أوجولا ومودي ناصر".

وتصوت الجماهير الآن اختيار هدف الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري، عبر الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي