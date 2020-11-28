تعرف على الأعراض الخفية لسرطان البنكرياس

أثبتت العديد من الدراسات أن سرطان البنكرياس هو ثاني سبب رئيسي للوفاة المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، حيث يجب اكتساب المزيد من الوعي بهذا المرض لزيادة المعرفة والعمل للبقاء على قيد الحياة بصحة جيدة، لذلك نشر موقع "بانكان دوت أورج" مجموعة من الحقائق التي يجب على الجميع معرفتها عن سرطان البنكرياس.

*من الصعب تشخيص سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة الأكثر قابلية للعلاج

لا توجد حاليًا أداة تشخيصية قياسية أو طريقة راسخة للكشف المبكر عن سرطان البنكرياس، لذلك إذا تم تشخيص السرطان مبكرًا، فقد يكون المرضى مؤهلين لإجراء عملية جراحية، مما يوفر أفضل فرصة للسيطرة على المرض على المدى الطويل، ولكن غالبًا ما يتم اكتشاف السرطان بعد فوات الأوان عندما لا تكون الجراحة خيارًا.

* أعراض سرطان البنكرياس خفية للغاية، وقد يتجاهلها الناس

يمكن أن تكون أعراض هذا المرض غامضة وغير محددة، حيث تشمل عادة الألم في البطن أو الظهر، وفقدان الوزن، واليرقان، وفقدان الشهية، والغثيان، والتغيرات في البراز، والتهاب البنكرياس، لذلك يجب على أي شخص يعاني من واحد أو أكثر من هذه الأعراض التحدث إلى الطبيب على الفور والإشارة إلى سرطان البنكرياس.

*هناك أنواع مختلفة من سرطان البنكرياس

أورام البنكرياس هي أورام إفرازية أو أورام عصبية صماء، ولكن حوالي 93 % من سرطانات البنكرياس هي أورام خارجية، لذلك يُسمى النوع الأكثر شيوعًا من سرطان البنكرياس بالسرطان الغدي، وهناك حوالي 7% من أورام البنكرياس هي أورام الغدد الصم العصبية، وتسمى أيضًا أورام الخلايا الجزيرية، وغالبًا ما تنمو بشكل أبطأ من أورام الغدد الصماء.

* يختلف كل ورم سرطاني في البنكرياس، مما قد يؤثر على خيارات العلاج

تتميز بعض أورام سرطان البنكرياس بخصائص فريدة، مثل التعديلات الجينية، والتي تجعلها عرضة بشكل خاص لبعض العلاجات، حيث يمكن التعرف على هذه السمات البيولوجية من خلال اختبار علمي يسمى التنميط الجزيئي، ويمكن أن تساعد معرفة الخصائص الفريدة للورم على تحديد خيارات العلاج بما في ذلك التجارب السريرية الأنسب للمريض.

*سرطان البنكرياس يعتبر وراثيا في عدد قليل من الحالات

أثبتت العديد من الأبحاث أن حوالي 10% من حالات سرطان البنكرياس وراثية أو عائلية، لذلك إذا كان للمريض اثنان أو أكثر من أقاربه من الدرجة الأولى مصابين بسرطان البنكرياس قبل سن الخمسين، فقد يكون هو أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس.