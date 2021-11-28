مستشار الرئيس: 46 مليون شخص تلقوا ما بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن لقاحات كورونا متوفرة بصورة مجانية وتمنح للمواطنين بصورة سهلة وميسرة، مؤكدًا أن الدولة لم تبخل لحظة في توفير تلك اللقاحات.

وناشد تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، المواطنين الاستمرار في الإجراءات الاحترازية مهما كان نوع متحور كورونا الجديد، فضلًا عن البقاء في المنزل لمدة تتراوح ما بين يومين إلى 3 أيام حال الشعور بأي أعراض برد بسيط.

وأشار إلى تشابه الأعراض ما بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا في العديد من النقاط، متابعًا: «الإصابة بالتهاب فيروسي حتى لو إنفلونزا موسمية معدية، وعلى الطلاب المصابين بأعراض الالتهاب البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة وقاية لهم ولغيرهم».

وشدد مستشار الرئيس للصحة على أهمية حصول الأطفال ما بين 15 إلى 12 عامًا لقاح كورونا، وخاصة أن جميع اللقاحات المسموح باستخدامها في مصر آمنة وفعالة، معلنًا عن حصول 46 مليون شخص في مصر على الجرعة الأولى والثانية من لقاح كورونا.