عدة وزراء خارجية أوروبيين يزورون كييف لإبداء التضامن مع أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية



توجه عدة وزراء خارجية من دول إسكندنافيا والبلطيق إلى أوكرانيا، اليوم الاثنين؛ لإبداء التضامن مع البلاد في جهدها المبذول للتصدي للعملية العسكرية الروسية.



وقال عدة وزراء خارجية في رسائل متماثلة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحن، وزراء خارجية إستونيا وفنلندا وإيسلندا ولاتفيا وليتوانيا، في كييف اليوم لإبداء التضامن الكامل مع أوكرانيا".



وكتبوا على منصة التواصل الاجتماعي ، مع نشرهم كذلك صورة لمجموعة الوزراء على واجهة قطار "رغم وابل القنابل والوحشية الروسية ، سوف تفوز أوكرانيا!"



وقال وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو إن الهدف من الزيارة هو إرسال رسالة تضامن.



وقال "سنواصل الدعم لأوكرانيا عسكريا واقتصاديا وسياسيا".