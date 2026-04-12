إسرائيل تأمر برفع حالة التأهب بين قواتها المسلحة بعد فشل المحادثات الأمريكية الإيرانية

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأحد 12 أبريل 2026 - 3:58 م | آخر تحديث: الأحد 12 أبريل 2026 - 3:58 م

أمر رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، برفع حالة التأهب بين صفوف القوات المسلحة الإسرائيلية، بعد فشل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، بحسب ما أورده موقع "واي نت" الإلكتروني الإخباري، اليوم الأحد.

وجاء في التقرير أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمر قواته بالانتقال إلى حالة تأهب قصوى والاستعداد لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران في المدى القريب.

إلا أن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي قال إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن القيام بعمل عسكري، وأن تقرير "واي نت" لا يزال قيد الدراسة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" عن مسئول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى القول، إن إسرائيل مستعدة، إلى جانب الولايات المتحدة، لاستئناف الأعمال العدائية ضد إيران.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال مساء أمس السبت، إن الحملة ضد إيران لم تنته بعد.

