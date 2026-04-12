وزير الخارجية العماني يدعو لتمديد وقف إطلاق النار واستمرار المحادثات بين واشنطن وطهران

دعا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، إلى تمديد وقف إطلاق النار، واستمرار المحادثات بين واشنطن وطهران.

واستعاد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مجريات المفاوضات التي استضافتها عُمان قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في مارس الماضي.

وقال إنه عندما التقى بنائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، حينها، تكوّن لديه انطباع بأنّ كلًا من الرئيس دونالد ترامب، ونائبه لديهما رغبة حقيقية وقوية في تجنّب ويلات الحرب.

وأضاف: «لذا، أحثّ على تمديد وقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات. قد يتطلّب النجاح من الجميع تقديم تنازلات مؤلمة، لكنّ هذا لا يُقارن بألم الفشل والحرب».

وانتهت جولة المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون اتفاق، بعد أكثر من 20 ساعة من النقاشات المكثفة.

واتفقت تغطيات نيويورك تايمز وواشنطن بوست وتلجراف، بأن فشل هذه الجولة لم يكن مفاجئا، بل هو نتاج فجوة عميقة في مواقف الطرفين، خاصة بشأن البرنامج النووي الإيراني ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة.

وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في إصرار واشنطن، بدعم من الرئيس دونالد ترامب، على إنهاء كامل للبرنامج النووي الإيراني، مقابل تمسك طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم ورفضها التخلي عن قدراتها الإستراتيجية.

كما شملت الخلافات ملفات أخرى، من قبيل السيطرة على مضيق هرمز ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عل إيران والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والتعويضات المرتبطة بالحرب، ناهيك عن طلب وقف إطلاق النار في لبنان.