بابا الفاتيكان: حماية المدنيين في لبنان من الحرب واجب أخلاقي

شدد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر على أن حماية المدنيين في لبنان من الآثار المروعة للحرب واجب أخلاقي.

جاء ذلك في كلمته من شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، الأحد، حيث دعا لوقف الحروب في أوكرانيا ولبنان والسودان، وفقا لمراسل الأناضول.

وأعرب بابا الفاتيكان عن قربه من الشعب اللبناني الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية، قائلا إنه قريب منه أكثر من أي وقت مضى في "أيام الألم والخوف والرجاء بالله الذي لا يتزعزع".

وأضاف: "مبدأ الإنسانية، المخطوط في ضمير كل شخص والذي تقر به القوانين الدولية، والواجب الأخلاقي يقضي في حماية السكان المدنيين من تبعات الحرب الشنيعة".

وإجمالا، أسفر العدوان الإسرائيلي الموسع والمستمر على لبنان منذ 2 مارس الماضي عن 2020 قتيلا و6 آلاف و436 مصابا.

وجدد ليو الرابع عشر نداءه إلى الأطراف المتنازعة حاثاً إياها على وقف إطلاق النار والبحث عن حل سلمي.

وقال البابا: "يجب ألا يتراجع اهتمام المجتمع الدولي بالمأساة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا".

وأشار البابا إلى أن يوم الأربعاء المقبل (15 أبريل) سيصادف الذكرى الثالثة لاندلاع الصراع في السودان، لافتا إلى أن الشعب السوداني، هو الضحية لهذه المأساة.

وقال البابا ليو الرابع عشر: "أجدّد ندائي الصادق إلى الأطراف المتحاربة: أوقفوا أسلحتكم، وابدأوا حوارا صادقا ودون شروط مسبقة لإنهاء هذه الحرب بين الأخوة في أقرب وقت ممكن".

ومنذ أبريل 2023، تخوض "الدعم السريع" مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.