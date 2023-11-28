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باريس: ثلاثة أطفال فرنسيين بين المحتجزين المطلق سراحهم من قطاع غزة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 2:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 2:42 ص

أعلنت الحكومة الفرنسية إن ثلاثة قصر فرنسيين من بين المحتجزين الذين أطلقت حركة حماس سراحهم من قطاع غزة يوم الاثنين.

ونشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، "ثلاثة من مواطنينا الشباب أصبحوا أحرارا الليلة".وأضاف "نحن لا نزال ملتزمين بضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين".

وقال ماكرون إن اثنين من الاطفال تبلغ أعمارهما 12 عاما، بينما الثالث 16 عاما.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن الأطفال الثلاثة هم " الآن في امان في إسرائيل"، مضيفة أن خمسة مواطنين فرنسيين آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وقالت الوزارة إن "إطلاق سراح المحتجزين الفرنسيين من قطاع غزة يمثل أولوية مطلقة، ونحن نعمل بلا كلل لتحقيق هذا الهدف".

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