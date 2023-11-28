ريال مدريد يحسم موقفه من التجديد لأنشيلوتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسمت إدارة ريال مدريد الإسباني موقفها النهائي من تمديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي ينتهي عقده مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة «ريليفو» الإسبانية أن إدارة ريال مدريد استقرت على تمديد التعاقد مع الإيطالي المخضرم ​ قبل نهاية العام الجاري.

وأضافت الصحيفة: «ريال مدريد يريد التجديد لكارلو أنشيلوتي قبل رأس السنة الميلادية الجديدة»، مشيرة إلى أن هدف إدارة النادي الملكي تريد ضمان بقاء الإيطالي لمدة موسمين إضافيين.

وتابعت أن ريال مدريد يسعى لبدء مشروع جديد يهدف إلى تطوير المواهب الصغيرة، وهو هذا المشروع يتطلب تواجد مدرب خبير مثل أنشيلوتي.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي بدأ ولايته الحالية مع ريال مدريد منذ يوليو 2021، وخاض مع الفريق الملكي 135، حقق الفوز في 95 مباراة، وتعادل 18، وتلقى 22 خسارة.