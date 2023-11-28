الزمالك يفشل في حل أزمة غرامة سبورتنج لشبونة

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فشلت في حل أزمة غرامة نادي شبورتنج لشبونة البرتغالي، ليظل الفريق الأبيض غير قادر على جلب صفقات جديدة.

وأوضح إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، هو من يتولى ملف التفاوض مع سبورتنج لشبونة لتقسيط الغرامة، وكانت هناك محاولات من الزمالك لتقسيط الغرامة على 3 دفعات ولكنها باءت بالفشل.

وتابع إيهاب الكومي، إنه حتى الآن الأقرب عدم فك القيد في الزمالك خلال يناير المقبل، ولكنه في المقابل نجح في رفع حجز جديد على أرصدة النادي من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسبب المديونيات القديمة المستحقة على القلعة البيضاء.