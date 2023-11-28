قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة على اتواصل دائم ومستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما يتعلق بالمساعدات التي توجه إلى قطاع غزة.

وأشادت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، بالجهود الكبيرة والمشرفة التي تبذلها وزارة الصحة والسكان، والأطقم الطبية في مستشفى العريش أو المستشفيات المحيطة هناك، من حيث الجاهزية الكبيرة، موضحة أن أطفال الحضانات الفلسطينيين وصلوا إلى هذه المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية.

ولفتت أن الوزارة ما زالت تستقبل عدداً كبيراً من المتطوعين، ويبلغ عدد المتطوعين في الهلال الأحمر المصري 30 ألف متطوع، وعدد المتطوعين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكثر من 100 ألف متطوع، معبرة عن تقديرها للشباب المصري لتطوعهم بقوة كبيرة.

يذكر أن مستشفيات العريش ترفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال مصابي قطاع غزة، حيث استقبل مستشفى العريش العام، أمس، 135 مصابًا فلسطينيًا، كما ساهمت المساعي المصرية في تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع بشكل مباشر دون الانتظار في الجنوب.

وفتح معبر رفح فتح أبوابه، منذ الصباح؛ لبدء دخول شاحنات المساعدات، حيث دخل عدد 4 شاحنات محملة بغاز الطهي 84 طنا، و3 شاحنات محملة بوقود 150 ألف لتر، وعدد من شاحنات المساعدات، ليصل إجمالي عدد الشاحنات في نهاية اليوم قرابة 200 شاحنة حسب الأعداد المتفق عليها في بنود التهدئة.