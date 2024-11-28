 ارتفاع حصيلة القتلى في الاشتباكات القبلية الجديدة في باكستان لـ107 رغم اتفاق الهدنة - بوابة الشروق
الخميس 28 نوفمبر 2024 11:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة القتلى في الاشتباكات القبلية الجديدة في باكستان لـ107 رغم اتفاق الهدنة

كورام (باكستان) - د ب أ
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 10:37 ص | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 10:37 ص

دخلت الاشتباكات بين القبائل المتناحرة يومها الثامن اليوم الخميس، فيما ارتفعت حصيلة القتلى الإجمالية إلى 107 قتلى، رغم مزاعم بالتوصل لوقف إطلاق النار قبل يوم في مقاطعة كورام.

وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص آخرين قتلوا وأصيب تسعة آخرون في الاشتباكات الجديدة، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة جيو نيوز الباكستانية.

ويأتي التطور بعد يوم من اتفاق القبائل المتناحرة على وقف إطلاق نار جديد لمدة عشرة أيام.

وجاء في البيان الذي أصدره مكتب رئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا في كورام "دخل وقف لإطلاق النار يستمر عشرة أيام بين الأطراف المتناحرة في كورام حيز التنفيذ اليوم".

وقتل 107 أشخاص في العداء بين المجتمعات بالمقاطعة بما في ذلك 52 شخصا في إطلاق نار على قافلة في 21 نوفمبر.

وقالت الشرطة إن الاشتباكات الأخيرة أودت بحياة 55 شخصا إضافة إلى 140 مصابا.

وفاقم تعليق خدمات الإنترنت والهواتف الجوالة من بلوى الناس.

وبدأت أحدث أعمال عنف الخميس الماضي، عندما تعرضت قافلتان منفصلتان كانتا تسافران تحت حماية الشرطة، لكمين.

وتبذل الشرطة جهودا للسيطرة على العنف في كورام التي كانت ضمن المناطق القبلية شبه المستقلة التي تديرها الحكومة الاتحادية حتى تم دمجها في إقليم خيبر بختونخوا في 2018.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك