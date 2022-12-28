علق يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على انتقال جودي جاكبو، لاعب الريدز، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي: "استقبلنا خبرا رائعا، لقد كان العمل المنجز من أجل التعاقد مع جاكبو مثيرًا للإعجاب، في النهاية تمكنا من ضم لاعب سيكون له مستقبل مشرق".

وأضاف: "هناك أشياء عديدة تعجبني في جاكبو، لا يزال صغير في السن، لكنه يمتلك بالفعل خبرات كبرى".

وأكمل كلوب: "كان أفضل لاعب في منتخب هولندا بكأس العالم، هو لاعب جيد حقًا ولديه القدرة على أن يصبح أفضل".

وأتم: "جاكبو متعدد المواهب، بالإضافة إلى أنه لاعب كرة قدم ذكي وأيضًا شخص ذكي.. لذا نحن متحمسون للعمل معه".