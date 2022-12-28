محافظ الشرقية يحيل 15 من العاملين في التربية والتعليم والصحة للتحقيق

قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إحالة 15 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة في مركزي بلبيس وأبو كبير للتحقيق؛ لعدم وجودهم في مقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كانت عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية في ديوان عام محافظة الشرقية شنت حملة للمرور على المنشآت الخدمية بمركزي بلبيس وأبو كبير لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

أسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم وجود 7 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة الزوامل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بلبيس التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وعدم وجود 6 من العاملين في مقر الوحدة الصحية بقرية الزوامل التابعة للإدارة الصحية في بلبيس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم وجود 2 من العاملين في مقر مركز شباب نزلة العرين (الفترة الصباحية) التابعة لإدارة شباب أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير واتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.