زيلينسكي: إعادة بناء أوكرانيا ستكون أكبر مشروع اقتصادي لأوروبا

وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب، بأنها أكبر مشروع اقتصادي لأوروبا، وذلك خلال كلمة ألقاها للبرلمان في كييف، اليوم الأربعاء.

ودعا زيلينسكي، نواب البرلمان إلى صياغة قوانين تجذب رجال الأعمال والمستثمرين، وفقا لتقارير إعلامية، وذكرت الإدارة الرئاسية أن زيلينسكي عقد أيضا مؤتمرا عبر الفيديو مع لاري فينك رئيس شركة "بلاك روك" الاستثمارية، بشأن قضية إعادة البناء.

وقال زيلينسكي، إنه يجب إعادة الأوكرانيين الذين فروا إلى خارج البلاد.

وتابع زيلينسكي إن أوكرانيا تجعل صناعة الأسلحة لديها واحدة من أكثر الصناعات تقدما في العالم بهدف استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، مضيفا أنه يجب أن يتم إنفاق أكثر من 30 مليار دولار أمريكي على الدفاع الأوكراني خلال السنوات المقبلة، حسبما أفادت قناة "فريدوم" التلفزيونية في كييف.

كما حدد الرئيس هدفا في العام المقبل يتمثل في تحرير كل الأوكرانيين الذين اعتقلتهم روسيا كأسرى حرب. وقال إنه منذ بدء الحرب في فبراير، عاد 1456 شخصا إلى وطنهم.

وتسببت الحرب في دمار هائل للبنية التحتية في أوكرانيا فضلا عن نزوح أكثر من 13 مليون أوكراني داخليا وخارجيا.

ووفقا لتقديرات البنك وصندوق النقد الدوليين، تحتاج إعادة إعمار كاملة بعد الحرب قرابة 750 مليار دولار.