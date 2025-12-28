رئيس وزراء العراق: الولاية الثانية ليست طموحا شخصيا بقدر ما هي استعداد لتحمّل المسؤولية

أفاد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء السبت، بأن "الولاية الثانية ليست طموحا شخصيا بقدر ما هي استعداد لتحمل المسؤولية وإكمال مشروع بدأناه".



وبشأن تشكيل العملية السياسية في العراق بعد الانتخابات البرلمانية، أكد السوداني: "ليس لدينا تفرد بالسلطة، والسلطة للشعب، والكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة هي التي تقدم برنامج الحكومة، والإطار التنسيقي يتحمل المسؤولية التضامنية وغالبية قوى الإطار التنسيقي حريصة على إنتاج حكومة قوية تواجه التحديات المستقبلية".

وأضاف السوداني: "ومازلنا في مكاننا نراوح دون حسم لاختيار رئيس الوزراء، ولهذا قدمنا مبادرة لتحريك الجمود بصفتنا كتلة أساسية في الإطار التنسيقي".

وتابع قائلا: "أساس مبادرتنا هو التوافق لاختيار رئيس الوزراء، ووضع معايير واضحة لكي نسهل الاختيار والوصول إلى تسمية المكلف بتشكيل الحكومة، وأن يحظى بثقة الشعب وأن يمتلك تجربة تنفيذية ناجحة وبرنامجا لمواجهة التحديات".

وأوضح رئيس الحكومة أن المقبولية الوطنية هي شرط أساسي لتكليف المرشح بتشكيل الحكومة، مشددا في السياق على أن رئيس الوزراء هو لكافة العراقيين.