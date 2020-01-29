أحمد فهمي وروبي يبدأن تصوير فيلم «حلم سوسن» بمدينة الإنتاج الإعلامي

بدأ الفنانان أحمد فهمى وروبى تصوير أولى مشاهد فيلم "حلم سوسن"، فى مدينة الانتاج الاعلامى وذلك بعد فترة من التحضيرات.



ويشارك فى بطولة العمل الفنانون عمرو عبد الجليل ومحمد ثروت، وجارى اختيار باقى الأبطال، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.



كما وضعت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة، خاصة أن تصويره سيكون بين مصر وأوروبا.



وانتهى فهمى مؤخرا من تصوير فيلم "العارف" مع الفنانين أحمد عز، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء، تمهيداً لطرحه فى دور العرض بموسم عيد الفطر المقبل.



يشار إلى أن روبي شاركت العام الماضي في بطولة فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغني، والملاكم الأمريكي مايك تايسون، محمد لطفي، رامز أمير، سوزان نجم الدين، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإنتاج محمد السبكي.