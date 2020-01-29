ريان إير تحذر من شطب وظائف بعد تأخير إعادة تشغيل طائرات بوينج 737 ماكس

حذرت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية ريان أير هولدنجز من اللجوء إلى إعادة هيكلة رحلاتها الجوية خلال فصل الصيف المقبل مع شطب عدد من الوظائف وإغلاق بعض قواعدها بسبب استمرار منع تشغيل الطائرات طراز بوينج 737 ماكس لأسباب تتعلق بالسلامة الجوية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيدي ويلسون الرئيس التنفيذي لشركة ريان أير قوله في مذكرة لموظفي الشركة إنها ستعيد جدولة رحلات الصين مع تقليل عدد طائراتها العاملة بمقدار 10 طائرات، حيث تتوقع عدم استلام طائرات بوينج 737 ماكس وإعادة تشغيلها قبل سبتمبر أو أكتوبر المقبلين على أقرب تقدير.

كان ريان أير تخطط لتشغيل 58 طائرة من طراز 737 ماكس في فصل الصيف، لكنها في ديسمبر المقبل خفضت العدد إلى 10 طائرات فقط. كما خفضت الشركة عدد وظائف الطيارين وأطقم الضيافة وأغلقت أو خفضت عدد قواعدها بعد تراجع الطلب على تذاكر الطيران في أوروبا بسبب قضية الطائرة 737 ماكس.

وبحسب المذكرة فإن الشركة ستعلن قرارها بشأن إغلاق القواعد وشطب الوظائف خلال الأسبوعين الأولين من فبراير المقبل.

كانت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، أنها تتوقع أن توافق الجهات المنظمة للطيران المدني على عودة الطائرة ماكس 737 إلى الخدمة في منتصف عام 2020.

وقالت بوينج في بيان لها ، "نبلغ عملاءنا وموردينا بأننا نتوقع حاليا أن يبدأ رفع قرار منع التحليق للطائرة ماكس 737 خلال منتصف عام 2020".

وأضافت الشركة إن التوقعات تفسر "التمحيص الدقيق الذي تطبقه السلطات المنظمة في كل خطوة من خطوات مراجعة نظام التحكم فى الطيران للطائرة ماكس 737 وعملية مجلس تقييم العمليات المشتركة التى تحدد متطلبات التدريب التجريبية".

وتعاني بوينج من أزمة بعد أن تسبب حادثا تحطم طائرة ماكس 737 في كل من إندونيسيا وإثيوبيا في مقتل 346 شخصًا العام الماضي ودفعت السلطات في معظم دول العالم إلى منع تحليق ذلك الطراز منذ مارس الماضي.

وتقدم دينيس مويلنبرج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بوينج باستقالته في ديسمبر الماضي.