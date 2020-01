فى ليلة باردة عشية الثلاثاء تتعالي الصحيات من بعض البلكونات المتجاورة فى ووهان معقل فيروس كورونا والكلمة الأكثر ترديدا هى "جايو إيكود" بمعنى أضيفوا الزيت في دلالة على طلب لبعض الجيران بالاستمرار في المشاجرة لتسلية بقية المتفرجين عبر بلكوناتهم كنوع من إشغال الفراغ داخل الحظر.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تدخل مدينة ووهان وعموم ولاية هوباى اليوم السادس من الحظر بسبب فيروس كورونا ولكن ملايين السكان لم يعدموا حيلة لقتل الفراغ وخلق سبل جديدة للتسلية داخل المنازل.

ومن أكثر الفيديوهات تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية هو رقصة الأسد تحت عنوان "نصيحة لا تمضي وقتك وحيدا".

How to survive staying indoors during #coronavirus lockdown according to these very important videos making their rounds on Chinese social media. Firstly: don't be afraid to express your feelings and get in touch with your emotions. pic.twitter.com/xd8yj73dtx