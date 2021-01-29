شعراوي: تنفيذ مشروعات تنموية وحيوية غير مسبوقة بسيناء في عهد السيسي

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن ما تحقق من إنجازات على أرض سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم شملت جميع القطاعات الحيوية والخدمية لأهالي سيناء، مشيرا إلى أن تنمية وتعمير سيناء كان تحديا وضعته الحكومة على عاتقها ولا تدخر جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف و لا مجال للتهاون بشأنها .. موضحا أن استراتيجية الدولة ترتكز على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كافة المجالات.

وقال وزير التنمية المحلية - في بيان اليوم - إن تنمية سيناء تعد محورا رئيسيا في برنامج الحكومة، وتعطي الوزارة هذا الملف الحيوي أهمية خاصة في خطة عملها لمواصلة جهود التنمية وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة بهدف تحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا لوادي النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز.

وكشف شعراوي عن إنجازات الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتى نهاية 2020 لتحقيق التنمية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، لافتا إلى أن حجم المشروعات التي نفذتها الوزارة على أراضي سيناء كانت تهدف إلى تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل دائمة لأهالي سيناء وتحقيق نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

واضاف أن تلك المشروعات مجرد خطوة تتبعها خطوات أخرى نمضي بها بمعدلات زمنية غير مسبوقة لتنعم أرض سيناء بالتنمية والرخاء كي تكون جاذبة لتوطين الملايين من المصريين لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة.

وأكد الوزير أنه تم تخصيص استثمارات تقدر ب ( 1,5 ) مليار جنيه من إجمالي الخطة الاستثمارية للمحافظات منها 736 مليون جنيه محافظة شمال سيناء – 856 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأشار إلى أنه في إطار بناء تجمعات تنموية جديدة فى سيناء فقد تم تنفيذ 17 تجمعا تنمويا جديدا و 8 قرى جديدة للصيادين بقروض من الصناديق العربية للتنمية لصالح مواطني المحافظتين بإجمالي تكلفة (3.536) مليار جنيه وتتضمن 10 تجمعات تنموية بمحافظة شمال سيناء وبلغت مساحة الأراضي المستصلحة 10 آلاف فدان وتم إنشاء 585 وحدة سكنية، لافتا إلى أن محافظة جنوب سيناء شملت تنفيذ 7 تجمعات تنموية ومساحة الأراضي المستصلحة 2.955 آلف فدان وبلغ إجمالي الوحدات السكنية 591 وحدة سكنية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة خصصت مبلغ (196) مليون جنيه لإنارة هذه التجمعات التنموية الجديدة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

واستعرض شعراوي إنجازات وزارة التنمية المحلية على أرض المحافظتين حيث تم تنفيذ مشروعات رصف الطرق المطلوبة لتنمية محافظة شمال سيناء بتكلفة 1.2 مليار جنيه حيث تم إنشاء محور تنمية بطول 90 كم وإنشاء 4 وصلات عرضية بطول 61 كم بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية.

وفي إطار اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل لأبناء سيناء من خلال قروض ميسرة، أكد الوزير أن صندوق التنمية المحلية وفر حوالي 94 ألف فرصة عمل يخص المرأة المعيلة منها نسبة 74 % في محافظة شمال سيناء بفائدة لا تتعدى 5%.

وأضاف شعراوي أنه تم صرف مبلغ 118 مليون جنيه من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة منها 16 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء و102 مليون جنيه للمحافظتين لتنفيذ عدد (740) مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر تم خلالها تنفيذ 264 مشروعا بمحافظة شمال سيناء و476 مشروعا بمحافظة جنوب سيناء وفرت حوالي 7 آلاف فرصة عمل.

وأوضح أنه في إطار خطة عمل الوزارة في المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية تم صرف مبلغ 61.3 مليون جنيه لبرنامج تطوير وتنمية القرى بسيناء بواقع (5) قرى بكل محافظة منها مبلغ 27.3 مليون جنيه بمحافظة شمال سيناء لتطوير قرى (ام القطف - ام شيحان - الريسان - الكونتلا - النثيلة)، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 34 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء لتطوير قرى (رأس مسلة - الرندل - وادى مكتب - وادى سعال - وادى الطور).

وفي ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى لتنفيذ المشروعات الهامة نحو تلبية الاحتياجات التنموية لمختلف المناطق بالمحافظتين، أكد شعراوي أن الوزارة خصصت مبلغ 60 مليون جنيه لبرنامج توفير الطاقة الكهربائية المستخدمة في إنارة الشوارع والطرق حيث تم توريد وتركيب عدد (57.777) ألف كشاف موفر للطاقة منها 24,146 ألف كشاف بمحافظة شمال سيناء و33,631 ألف كشاف لجنوب سيناء.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بشمال وجنوب سيناء وتوفير البنية الأساسية لمنظومة النظافة، موضحا أنه تم اعتماد مبلغ 77 مليون جنيه لتنفيذ عدد 2 خلية دفن بمدينتي شرم الشيخ والطور بمحافظة جنوب سيناء وجار التنفيذ، وتوريد محطة وسيطة متحركة لمحافظة شمال سيناء.

وأوضح الوزير أنه تم صرف مبلغ 9,418 مليون جنيه لإصلاح المعدات بالمحافظتين حيث تم إصلاح وصيانة 72 معدة نظافة ومواجهة السيول والإنقاذ منها 8.059 مليون جنيه لإصلاح 38 معدة بمحافظة شمال سيناء، و1.359 مليون جنيه لإصلاح عدد 34 معدة بمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف أن الوزارة قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارات السياحة والأثار والبيئة بتطوير منطقة وادي الدير بسانت كاترين بجنوب سيناء، لاستعادة الطابع التراثي والحضاري للمنطقة بما يتفق مع كون المنطقة من مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويجرى حاليا توسيع نطاق المشروع ليشمل المدينة وتعزيز قدرات السكان وتأهليهم وتطوير البنية التحتية لمطار سانت كاترين.. لافتا إلى أن الحكومة تتابع باهتمام عملية تطوير مدينة سانت كاترين لتكون مقصدا هاما للسياحة الدولية نظرا لأهمية هذه المناطق المقدسة ذات الآثر الغالي في نفوس معتنقي الديانات السماوية الثلاث.