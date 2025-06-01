ارتفاع أسعار تصدير القطن المصري 14% مع توقعات بتراجع إنتاج الموسم الحالي

انخفاض الكميات المصدرة بنسبة 27% رغم الزيادات السعرية

مصدر: تراجع المساحات المنزرعة وقلة المخزون دفعا لارتفاع السعر من جديد

سجلت أسعار تصدير القطن المصري، ارتفاعات سعرية بلغت 14% خلال شهر مايو الماضي، وسط توقعات بزيادات أخرى خلال الفترة القادمة، بعد تراجع المساحات المنزرعة من القطن المصري خلال الموسم الجديد بسبب مشكلات في عملية تسويقه واجهتها الحكومة الموسم الماضي.

وبحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها «الشروق»، ارتفع سعر تصدير القطن المصري من 130 سنت/ لبرة من مستوياته المنخفضة التي سجلها في فبراير الماضي، إلى 145 سنت لبرة خلال شهر مايو.

ويبدأ موسم تصدير القطن المصري بمختلف أصنافه في 1 سبتمبر من كل عام وينتهي في أغسطس من العام التالي.

وكانت أسعار تصدير القطن المصري، تعرضت لتراجعات سعرية حادة بداية الموسم التصديري بسبب عمليات حرق الأسعار بين تجار القطن الشعر، بعد ارتفاع سعر بذرة قطن الإكثار عن القطن التجاري.

وقال أحد تجار القطن رفض نشر اسمه، إن عودة أسعار تصدير القطن المصري للارتفاع خلال شهر مايو، جاءت بدعم من توقعات تراجع المعروض من المحصول الموسم القادم بعد تقلص المساحات المنزرعة، بالإضافة إلى عدم وجود مخزونات كبيرة من المحصول.

وانخفضت المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام، وذلك على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، بحسب وثية صادرة من وزارة الزراعة.

وبالرغم من ارتفاع أسعار تصدير القطن المصري، إلا أن كميات تصديره سجلت تراجعات بحلول الأسبوع الرابع والثلاثون من الموسم التصديري 2024-2025 بنسبة 27% على أساس سنوي.

وبحسب الوثيقة، فقد بلغ إجمالي حجم الارتباطات التصديرية للموسم 2024-2025 بحلول الأسبوع الرابع والثلاثون نحو 33.9 ألف طن مقارنة بـ24.8 ألف طن متري عن نفس الفترة من الموسم السابق 2023-2024.

وتعرض موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.