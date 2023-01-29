كوريا الشمالية ترفض ما تردد عن وجود صفقات أسلحة مع روسيا

رفض مسؤول كوري شمالي اليوم الأحد ما تردد عن وجود صفقات أسلحة مع روسيا، محذرة الولايات المتحدة من " نتائج غير مرغوب فيها" في حال استمرار انتشار مثل هذه الاشاعات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كوان جونج جون، المسؤول عن الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، قال إن أمريكا تحدثت مجددا بشأن" شائعة لا أساس لها من الصحة" بشأن صفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا في محاولة لتبرير تقديمها أسلحة لأوكرانيا.

وأضاف" محاولة تشويه صورة كوريا الشمالية من خلال فبركة أمر غير موجود يعد استفزازا صارخا لا يمكن السماح به على الإطلاق، ولا يمكن أن يؤدي إلا لاتخاذ رد فعل من جانب كوريا الشمالية".

وأضاف" على الولايات المتحدة أن تكون مدركة أنها سوف تواجه نتيجة غير مرغوب فيها إذا استمرت في نشر الاشاعة التي اختلقتها ضد كوريا الشمالية".

وكانت كوريا الشمالية قد انتقدت الولايات المتحدة أمس الأول الجمعة بسبب قراراها إرسال دبابات "ابرامز" القتالية إلى أوكرانيا، قائلة إن الخطة تسببت فقط في تصعيد الموقف المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

وأصدرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بيانا ينتقد القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بدبابات لمساعدتها في التصدي للغزو الروسي، قائلة إن واشنطن تتجاوز "خطا أحمر".