وزير الخارجية الإيراني يغادر إلى إسلام أباد

غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على رأس وفد رفيع المستوى، مساء اليوم الاحد طهران، متوجها إلى إسلام أباد حيث سيلتقي كبار المسؤولين الباكستانيين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن القضايا الأمنية والاقتصادية والتجارية الثنائية، تأتي ضمن محاور اللقاءات التي سيعقدها عبداللهيان مع الجانب الباكستاني على امتداد هذه الزيارة.

وكان بيان مشترك قد صدر قبل أسبوع عن وزارتي الخارجية الايرانية والباكستانية حول اتفاقهما على إعادة سفيري البلدين، الامر الذي تحقق خلال الأيام القلائل الماضية، بحسب إرنا.