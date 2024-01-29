 تراجع عدد الشركات المدرجة في بورصة لندن بنسبة 25% خلال 10 سنوات - بوابة الشروق
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تراجع عدد الشركات المدرجة في بورصة لندن بنسبة 25% خلال 10 سنوات

لندن (د ب أ)
نشر في: الإثنين 29 يناير 2024 - 9:13 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يناير 2024 - 9:13 م

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين، تراجع عدد الشركات المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية بنسبة 25% خلال السنوات العشر الماضية.

ونقلت منصة تداول الأسهم البريطانية (إكس.تي.بي) عن بيانات بورصة لندن للأوراق المالية القول إن عدد الشركات المدرجة واصل تراجعه في العام الماضي حيث انخفض بنسبة 6% إلى 1836 شركة فقط، مسجلة في البورصة الرئيسية أو البورصة الفرعية. كان عدد الشركات المدرجة في 2013 يصل إلى  2448 شركة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن بورصة لندن للأوراق المالية تشهد خروجا مطردا للشركات التي تتجه نحو التسجيل في بورصة نيويورك الأمريكية.

وتتوقع شركة بيل هانت للوساطة المالية استمرار تراجع عدد الشركات المسجلة في البورصة البريطانية خلال العام الحالي، مع تضخم نشاط الاستحواذ وانكماش عمليات إدراج أسهم جديدة  في البورصة.

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