المتحدث باسم الرئيس الأوكراني يؤكد عدم إقالة قائد الجيش

قال متحدث رئاسي إن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، لم يفصل قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، لينهي ليلة من التكهنات بشأن إقالة الجنرال الذي يحظى بشعبية من منصبه.

وقال المتحدث سيرهي نيكيفوروف اليوم الاثنين عبر الهاتف وسط أنباء عن إقالة زالوجني إن "الرئيس لم يقيل القائد العام".

وتناولت وسائل إعلام محلية وشبكات التواصل الاجتماعي تقارير غير مؤكدة عن رحيل زالوجني، وهي خطوة قد تتسبب في انتقادات شعبية حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع في ديسمبر الماضي أن زالوجني يحظى بدعم 92% من الأوكرانيين، وأن نسبة تأييد رحيله تبلغ 2% فقط.

وتزايد الحديث عن الخلافات بين زيلينسكي وزالوجني خلال العام الماضي نظرا لعدم تحقيق الهجوم المضاد الذي شنه الجيش الأوكراني نجاحا كبيرا وفشل في صد القوات الروسية الغازية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يذكر زيلينسكي الجنرال زالوجني في كلمته المسائية المعتادة على تطبيق تيليجرام وحساباته الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، الأمر الذي عزز الشائعات.