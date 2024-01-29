الجيش الإسرائيلي يعلن عن عدد قتلى حماس في خان يونس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قتل أكثر من ألفيْ عنصر من حركة "حماس" حتى الآن في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين: "يتركز القتال حاليا في خان يونس، عاصمة حماس في الجنوب، حيث تعمل القوات الإسرائيلية بطريقة مركزة للقضاء على حماس"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

ووفقا لمتحدث الكيان الصهيوني "استشهد أكثر من 2000 عنصر من عناصر حماس فوق وتحت الأرض في خان يونس، منذ أن بدأت القوات عملياتها في جنوب القطاع الشهر الماضي".

وأضاف "العديد من قادة حماس قتلوا وفروا واستسلموا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكشفوا عن معلومات استخباراتية قيمة عن الحركة الإرهابية"، بحسب ادعائه.

كما أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن القوات اعتقلت أيضا العديد من مسلحي حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر الماضي، بحسب زعمه.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد قال في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن نصف عناصر حركة "حماس" على الأقل في غزة، قتلوا أو أصيبوا.

وأضاف جالانت، خلال لقائه مع جنود الاحتياط في جيش الاحتلال: "نحن في حرب طويلة، ولكن سنهزم حماس في النهاية، نحن نحارب جيوب المقاومة، وسيستغرق الأمر شهورا وليس يوما واحدا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وتابع: "من ناحية أخرى، ليس لديهم إمدادات ولا ذخيرة ولا تعزيزات، فضلًا عن أنه من الصعب عليهم الاعتناء بأنفسهم ولا بجرحاهم وأشياء أخرى، لقد قتلنا بالفعل ربع عناصر حماس على الأقل، وأصيب ربع آخر".

وكان جيش الاحتلال، أعلن مؤخرا عن قتل أكثر من 9000 ناشط من حماس في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 آخرين داخل إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي الذي شنت فيه حماس هجومها طوفان الأقصى على جنوب البلاد، بحسب ادعائه.

ويقدر الجيش لدى مقاتلي حماس بـ30 ألفا.

وأعلن جيش الاحتلال ارتفاع حصيلة القتلى من الجنود إلى 220 جنديًا، منذ أن بدأت إسرائيل العملية البرية بقطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس التي لم تعلن عن عدد قتلاها.