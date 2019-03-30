كالياري يهزم كييفو بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

فاز كالياري على مضيفه كييفو فيرونا 3 - 0 اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعانى فيرونا من النقص العددي، حيث أكمل المباراة بعشر لاعبين بعد طرد فابيو ديباولي في الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

وتقدم فابيو بيساكاني لكالياري في الدقيقة 16 ، ثم سجل البرازيلي جواو بيديو جلفاو الهدف الثاني في الدقيقة 33 ، قبل أن يضيف أرتور لوليتا الهدف الثالث للفريق قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

ورفع كالياري رصيده من النقاط إلى 33 نقطة ، ليصعد إلى المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف خلف جنوه وبفارق الأهداف أمام بارما، في انتظار ما ستسفر عنه باقي نتائج مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد كييفو عند 11 نقطة في المركز الأخير.