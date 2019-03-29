رئيس مجلس الأمة الجزائري يرأس وفد بلاده في القمة العربية بتونس

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، رئيسا للوفد الجزائري في القمة العربية ال30 المزمع تنظيمها يوم الأحد في العاصمة التونسية.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الجمعة إنه "تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس الجمهورية التونسية، السيد باجي قايد السبسي، عين رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة لتمثيله في القمة ال30 لجامعة الدول العربية التي ستنعقد في تونس يوم 31 مارس 2019".

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس الأمة سيرافقه رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية.