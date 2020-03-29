ضجت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت بالتصفيق، مساء اليوم، تعبيرًا من المواطنين اللبنانيين عن العرفان والتقدير للقطاع الصحي في البلاد والتضحيات والمجهود الاستثنائي الذي يقدمه الأطباء والممرضون والمسعفون لمكافحة فيروس كورونا ومنع تفشيه .

كما أدت قوة من الشرطة اللبنانية التحية العسكرية لأطباء وممرضي مستشفى رفيق الحريري الجامعي، والذي يعد المركز الرئيسي للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

ولاقت المبادرة استجابة شعبية كبيرة، حيث خرج اللبنانيون بكثافة إلى شرفاء المنازل، ودوى صوت تصفيق المواطنين الممتزج بإطلاق هتافات التحية والمحبة للأطباء والممرضين والمسعفين، سماء العاصمة اللبنانية، على مدى قرابة 10 دقائق متصلة .

يُذكر أنه تم إطلاق مبادرة خلال اليومين الماضيين وتم تداولها على نطاق واسع، بخروج المواطنين إلى شرفات منازلهم في السابعة مساءً، والتصفيق تحية وتقديرا للتفاني الكبير من قبل القطاع الصحي في التعامل مع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وأدت القوة الشرطية التحية العسكرية لطاقم أطباء وممرضي ومسعفي المستشفى، والذين خرجوا لاستطلاع الأمر والوقوف على سبب تواجد قوة بهذا الحجم أمام مدخل المستشفى.

كما توجه قائد جهاز قوى الأمن الداخلي، بتحية إلى المرضى والمصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى، مؤكدًا أن قوى الأمن الداخلي تؤازرهم في محنتهم وتتمنى لهم الشفاء العاجل .