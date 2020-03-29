احتفلت الفنانة كندة علوش أمس الجمعة بعيد ميلادها "لايف" على صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، لتصبح بذلك أول فنانة تحتفل مع جمهورها في أيام الحظر،وتشجعهم على الجلوس في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقد تابعها العديد من الفنانين وأرسلو لها التهاني والامنيات الطيبة، منهم ظافر عابدين، منى زكي، هنا شيحة، ودرة، وايتن عامر والفنانة أصالة وإبنتها، كما شاركتها مدربة اليوجا الخاصة بها ونصحت الجمهور بإلتزام المنزل، كما شرحت لهم كيفية تقضية الوقت دون ضغوط نفسية، وهنأ كنده السيناريست تامر حبيب على طريقتها بفيديو يجمع صورهم على خاصية "ستوري" بفيسبوك.