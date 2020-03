أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد.

وقال «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، إنه سيتم عقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الخامسة مساءًا، بتوقيت الولايات المتحدة، مشيدًا بالجهود التي يتم بذلها خلال الفترة الحالية.

ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي، خلال هذا المؤتمر الصحفي المرتقب، عن أبرز تطورات فيروس كورونا، وجهود بلاده لمواجهته والقضاء عليه.

Will be doing a press conference today at 5:00 P.M. The White House. People are working harder than I have ever seen people work. It is a beautiful thing to watch!