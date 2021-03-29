 إيطاليا تدعو لتسريع النقاش حول الوثيقة الخضراء الخاصة بكورونا - بوابة الشروق
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إيطاليا تدعو لتسريع النقاش حول الوثيقة الخضراء الخاصة بكورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 9:54 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 9:54 م

دعا وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا إلى تسريع النقاش حول "الوثيقة الخضراء" الخاصة بمتلقي لقاحات كورونا (كوفيد-19) من أجل التوصل إلى حل قبل الصيف للسماح بالتنقل بأمان أكبر.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية، وفقا لوكالة (أكي) الإيطالية، أن ذلك جاء خلال اجتماع افتراضي لوزراء الصحة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الاثنين، حيث تم مناقشة مواضيع من بينها الصحة الرقمية ومسألة إصدار الشهادات "الخضراء" لمتلقي لقاحات كورونا على المستويين الأوروبي والعالمي.

وتسعى إيطاليا إلى استئناف النشاط السياحي قبل نهاية فصل الصيف القادم، حيث يساهم قطاع السياحة بحوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن "الوثيقة الخضراء" أو "الشهادة الخضراء الرقمية" هو اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية لعمل تصاريح للسماح لسكان الاتحاد الأوروبي بالسفر بحرية عبر دول الاتحاد، وذلك من خلال شهادات تفيد بحصول المواطنين على التطعيم ضد فيروس "كورونا".

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