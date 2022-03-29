نجمة داود الحمراء تعلن سقوط 6 قتلى خلال إطلاق نار في تل أبيب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت "نجمة داود الحمراء" ، اليوم الثلاثاء، أن الحصيلة الأولية لعمليات إطلاق النار في تل أبيب بلغت 6 قتلى.

وذكر الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية عن ثلاث عمليات تم فيها إطلاق النار في تل أبيب واحدة منها في مركز تجاري بمنطقة رمات جان في تل أبيب.

وأشارت الشرطة إلى أنه ليس من المؤكد قتل منفذ العملية في بني باراك الذي أطلق النار من على دراجة نارية.

وأكد في السياق أن 4 حالات من بين المصابين في بني باراك ميئوس منها.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسلحا على دراجة نارية استهدف سيارة في مدينة بني براك وأصاب عددا من الأشخاص بجراح وواصل طريقه إلى شارع آخر وأطلق النار وأصاب آخرين.

وقالت إن القوات الاسرائيلية أغلقت الطرق المؤدية إلى منطقة بني براك في تل أبيب ودفعت بتعزيزات كبيرة للمكان.



