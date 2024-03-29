المرصد السوري: مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على حزب الله في سوريا

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قتل شخص واحد على الأقل وأصيب خمسة آخرون يتبعون حزب الله اللبناني الموالي لإيران في غارة إسرائيلية على مقرهم بالقرب من العاصمة السورية ، دمشق، اليوم الجمعة بحسب ما قاله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتابع المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له ، أن شخصا لم يكشف عن هويته قتل في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المقر في منطقة البحدلية بالقرب من منطقة السيدة زينب.

كما أصيب في الهجوم خمسة مواطنين سوريين يعملون مع حزب الله اللبناني الشيعي الموالي لإيران.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري أن " العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المباني السكنية في ريف دمشق".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الغارة.

وتقصف إسرائيل بشكل معتاد أهدافا في سوريا بهدف ضرب القوات الإيرانية المتمركزة هناك. وتهدف إسرائيل إلى منع إيران والميليشيات المتحالفة معها من توسيع نفوذها العسكري في البلاد.

وتزايدت الهجمات الإسرائيلية على سوريا منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.