ارتفعت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة بنحو 45 جنيها ليصل عيار 21 الأكثر مبيعا إلى 3130 جنيها مقابل 3085 جنيها مع بداية تعاملات.



وبحسب بيانات شعبة الذهب صعد عيار 18 إلى 2682 جنيها مقابل 2644 جنيها، كما ارتفع عيار 24 ليسجل 3577 جنيها مقابل 3525 جنيها، وصعد الجنيه الذهب بنحو 360 جنيها ليسجل 25040 جنيها.



سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى على أفضل أداء شهري في 3 سنوات، بدعم من توقعات خفض الفائدة، وقوة الطلب على الملاذ الآمن.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب عند تسوية جلسة أمس الخميس بنحو 1.2% إلى 2238.4 دولار للأونصة.



أما سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر فارتفع 1.2% مسجلاً 2220.8 دولار للأونصة في أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020 إذ ارتفع 9%، كما سجل ثاني مكاسب فصلية على التوالي.



وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا في وقت لاحق اليوم، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي.



وتشير 64% من توقعات السوق إلى احتمالات خفض الفائدة في يونيو المقبل.